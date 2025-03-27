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В Донецкой области расширили обязательную зону эвакуации семей с детьми

Четверг 27 марта 2025 21:24
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В Донецкой области расширили обязательную зону эвакуации семей с детьми Иллюстративное фото: в Донецкой области расширили зону эвакуации семей с детьми (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Донецкой области была расширена зона принудительной эвакуации семей с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина

По его данным, теперь в зону эвакуации принудительно детей с их родителями или другими законными представителями входят такие населенные пункты:

  • Краснополье, Матяшево и Новогришино Криворожской громады;
  • город Белицкое, поселки Водяное и Черниговка, села Светлое и Шевченко Добропольской громады;
  • села Куртовка, Кондратовка и Осиково Дружковской громады;
  • поселка Новоселовка и села Шандриголовое Лиманской громады.

Филашкин уточнил, что в этих населенных пунктах сейчас проживает около 500 детей

"Участились вражеские обстрелы, жертвами которых становятся дети. Поэтому должны усилить усилия на всех уровнях для того, чтобы уберечь их Враг не прекращает ударов по всей линии фронта и относительно тыловым общинам, страдают и гибнут дети", - написал он.

Эвакуация из Донецкой области

Ранее мы писали о том, что Донецкая область продолжает эвакуацию жителей из-за усиления боевых действий. В частности, эвакуационные поезда доставляют местных в безопасные регионы Украины.

Также мы писали о том, что по данным местных властей, оккупанты находятся в 2 км от города Мирноград Покровского района, там полицейские призвали жителей эвакуироваться.

Также в феврале в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей с их родителями из 12 населенных пунктов Шаховской громады.

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