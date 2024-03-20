В Донецкой области двое оккупантов попали в плен к ВСУ. Их судили за госизмену

Двух боевиков "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы. Они воевали в Донецкой области и попали в плен к ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Где воевали оккупанты

Житель Донецкой области в мае 2023 года добровольно перешел на сторону врага. Он вступил в незаконное вооруженное формирование - так называемую "Народную милицию ДНР".

Мужчина был зачислен в стрелковый батальон на должность пулеметчика. Осужденный воевал в населенных пунктах Донецкой области.

Другим осужденным оказался житель Донецка, который мобилизовался в ряды незаконных вооруженных формирований "ДНР". В качестве стрелка взвода охраны он был привлечен к ведению боевых действий против Вооруженных сих Украины. За месяц "службы" дончанин получал 76 тысяч рублей.

Фото: Оккупанты (facebook.com/pgo.gov.ua)

Осужденный выполнял преступные приказы командиров на разных участках фронта вблизи Веселого Харьковской области, а также в Донецкой области - в районе Майорска и Новобахмутовки Покровского района.

Суд отправил их в тюрьму

Оккупанты попали в плен к ВСУ. Оба гражданина были признаны виновными в:

госизмене;

коллаборационизме;

участии в террористической организации;

деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Обоим назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговоры судов они ждали под стражей.

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