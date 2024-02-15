ua en ru
Чт, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жителя Сумской области приговорили к 10 годам тюрьмы, он сдавал россиянам позиции ВСУ

Сумская область, Четверг 15 февраля 2024 20:53
UA EN RU
Жителя Сумской области приговорили к 10 годам тюрьмы, он сдавал россиянам позиции ВСУ Архивное фото: Жителя Сумской области приговорили к 10 годам тюрьмы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Жителя Сумской области приговорили к 10 годам тюрьмы, он передавал россиянам информацию о позициях Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

Детали дела

Прокурор в суде доказал, что обвиняемый, длительное время проживая в одном из приграничных сел Сумского района, в феврале 2023 года незаконно пересек границу с Россией, где был остановлен сотрудниками пограничной службы оккупантов.

Общаясь с россиянами, мужчина рассказал им о местах базирования подразделений ВСУ на приграничной территории.

Жителя Сумской области приговорили к 10 годам тюрьмы, он сдавал россиянам позиции ВСУ

Фото: Предатель (facebook.com)

Также он наглядно продемонстрировал на электронном планшете, где расположены позиции украинских защитников, координаты фортификационных сооружений и блокпостов.

Суд отправил его в тюрьму

Во время обыска у мужчины обнаружили и изъяли запрещенную в Украине символику тоталитарных режимов, мобильные телефоны и тому подобное.

Гражданин Российской Федерации признан виновным в несанкционированном предоставлении сотруднику пограничной службы врага информации о размещении Вооруженных сил Украины.

Его приговорили к 10 годам лишения свободы, он находится под стражей.

Приговоры для оккупантов и предателей

Житель Харькова добровольно сотрудничал с Российской Федерацией и помогал наносить удары по энергетической системе Украины. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Также российский военный приговорен к 11 годам тюрьмы за обстрел из танка больницы в Тростянце Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сумская область Вооруженные силы Украины Суд Война в Украине
NEWS
В Польше создадут общий тренировочный центр НАТО и Украины
В Польше создадут общий тренировочный центр НАТО и Украины
DAILY
"Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город