Россия прекратит существование, если применит ядерное оружие, - Зеленский
России больше не будет существовать в случае, если она применит свое ядерное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместного брифинга с греческой коллегой Екатериной Сакелларопулой.
По его словам, если Россия применит ядерное оружие, то больше не "будет того мира, в котором мы живем" и начнется Третья мировая война.
"Будет другой мир, в котором точно не будет существовать государства, которое применило ядерное оружие. И здесь вопрос не в том, что кто-то будет отвечать на ядерные удары, а вопрос в самом этом государстве. Они не удержат ни свое государство, ни свои политические позиции внутри государства. Я думаю, что они будут разбираться в революционных процессах внутри своего государства. Поэтому я не смотрю на это (возможность ядерного удара - ред.) серьезно. Хотя, смотря на шаги, которые Россия сделала на нашей земле, адекватными эти шаги назвать нельзя", - отметил президент.
Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что победа Украины в войне приведет к развалу РФ, и чтобы не допустить такого развития событий, она может применить ядерное оружие.
Позже в Белом доме отметили, что не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия.
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