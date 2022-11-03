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Россия прекратит существование, если применит ядерное оружие, - Зеленский

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Киев, Четверг 03 ноября 2022 19:23
Россия прекратит существование, если применит ядерное оружие, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

России больше не будет существовать в случае, если она применит свое ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместного брифинга с греческой коллегой Екатериной Сакелларопулой.

По его словам, если Россия применит ядерное оружие, то больше не "будет того мира, в котором мы живем" и начнется Третья мировая война.

"Будет другой мир, в котором точно не будет существовать государства, которое применило ядерное оружие. И здесь вопрос не в том, что кто-то будет отвечать на ядерные удары, а вопрос в самом этом государстве. Они не удержат ни свое государство, ни свои политические позиции внутри государства. Я думаю, что они будут разбираться в революционных процессах внутри своего государства. Поэтому я не смотрю на это (возможность ядерного удара - ред.) серьезно. Хотя, смотря на шаги, которые Россия сделала на нашей земле, адекватными эти шаги назвать нельзя", - отметил президент.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что победа Украины в войне приведет к развалу РФ, и чтобы не допустить такого развития событий, она может применить ядерное оружие.

Позже в Белом доме отметили, что не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Ядерное оружие Война России против Украины
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