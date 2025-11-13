RU

В Донецк долетели "неизвестные дроны": после взрывов в городе нет света

Иллюстративное фото: россияне жалуются на атаку украинских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Во временно оккупированном россиянами Донецке вечером 13 ноября прозвучало большое количество взрывов, после чего начался сильный пожар. В некоторых районах города возникли перебои со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и местные каналы.

Местные каналы выложили видео массированной атаки на временно оккупированный город "неизвестными дронами". После серии взрывов в некоторых районах исчез свет. Предварительно, были поражены объекты на Донецком металлургическом заводе (ныне не работает), который российские оккупанты превратили в военную базу.

Россияне также пишут, что в результате взрывов в Ворошиловском и Киевском районах Донецка произошло автоматическое отключение 22 трансформаторных подстанций. Не менее 3100 абонентов остались без света.

Над оккупированным городом начала работать российская противовоздушная оборона. Это уже привело к падению обломков зенитных ракет на улицы и дома в одном из районов.

 

Отметим, недавно в сети появились сообщения об атаке на Старобешевскую ТЭС на оккупированной части Донецкой области. После удара россияне начали массово жаловаться на отсутствие электроснабжения во многих местах.

А в ночь на 5 ноября Силы обороны поразили важные объекты российских оккупантов. Среди них - место запуска "Шахедов" во временно оккупированном Донецке, НПЗ в российском Волгограде и нефтяные объекты в Крыму. На уничтоженной площадке для дронов было более 1000 БПЛА и более 1500 боевых частей к ним.

До этого еще один крупный склад боеприпасов поразили в Белгородской области РФ. Событие произошло 23 октября, до склада ночью добрались украинские дроны.

