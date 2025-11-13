В Донецк долетели "неизвестные дроны": после взрывов в городе нет света

Местные каналы выложили видео массированной атаки на временно оккупированный город "неизвестными дронами". После серии взрывов в некоторых районах исчез свет. Предварительно, были поражены объекты на Донецком металлургическом заводе (ныне не работает), который российские оккупанты превратили в военную базу.

Россияне также пишут, что в результате взрывов в Ворошиловском и Киевском районах Донецка произошло автоматическое отключение 22 трансформаторных подстанций. Не менее 3100 абонентов остались без света.

Над оккупированным городом начала работать российская противовоздушная оборона. Это уже привело к падению обломков зенитных ракет на улицы и дома в одном из районов.