До Донецька долетіли "невідомі дрони": після вибухів у місті немає світла

У тимчасово окупованому росіянами Донецьку ввечері 13 листопада пролунала велика кількість вибухів, після чого почалася сильна пожежа. В деяких районах міста виникли перебої зі світлом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та місцеві канали.
Місцеві канали виклали відео масованої атаки на тимчасово окуповане місто "невідомими дронами". Після серії вибухів у деяких районах зникло світло. Попередньо, було вражено об'єкти на Донецькому металургійному заводі (нині не працює), який російські окупанти перетворили на військову базу.
Росіяни також пишуть, що внаслідок вибухів у Ворошилівському та Київському районах Донецька сталося автоматичне відключення 22 трансформаторних підстанцій. Не менше 3100 абонентів залишилися без світла.
Над окупованим містом почала працювати російська протиповітряна оборона. Це вже призвело до падіння уламків зенітних ракет на вулиці та домівки в одному з районів.
Зазначимо, нещодавно у мережі з’явилися повідомлення про атаку на Старобешівську ТЕС на окупованій частині Донеччини. Після удару росіяни почали масово скаржитися на відсутність електропостачання у багатьох місцях.
А в ніч на 5 листопада Сили оборони вразили важливі об’єкти російських окупантів. Серед них - місце запуску "Шахедів" у тимчасово окупованому Донецьку, НПЗ у російському Волгограді та нафтові об’єкти в Криму. На знищеному майданчику для дронів було понад 1000 БПЛА та понад 1500 бойових частин до них.
До цього ще один великий склад боєприпасів уразили в Бєлгородській області РФ. Подія сталася 23 жовтня, до складу вночі дісталися українські дрони.