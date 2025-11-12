Масштабный пожар на Старобешевской ТЭС: в регионе перебои с электроэнергией

В сети появились сообщения об атаке на Старобешевскую ТЭС на оккупированной части Донецкой области, из-за чего там наблюдаются перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Во вторник, 11 ноября 2025 года, в социальных сетях появились сообщения о возможной атаке на Старобешевскую теплоэлектростанцию, которая расположена на оккупированной территории Донецкой области.

Так, по информации местных Telegram-каналов, в городе наблюдаются перебои с электроснабжением - "мигает свет", а также отмечаются колебания напряжения на территории всей оккупированной части Донецкой области.

Местные жители сообщают, что свет в домах то появляется, то исчезает, а некоторые электроприборы работают с перебоями. Пока неизвестно, пострадали ли объекты инфраструктуры или персонал ТЭС.

Российские оккупанты распространяют противоречивые версии о причинах возгорания: от "нарушения техники безопасности" до "удара беспилотника". Никаких подтверждений этих заявлений пока нет, а независимые источники не могут подтвердить детали инцидента.

Энергетическое значение станции

Старобешевская ТЭС является одной из крупнейших тепловых электростанций Украины, которая превращает тепловую энергию в электрическую путем сжигания угля и вращения турбин. Из-за оккупации Донбасса мощности станции используются для нужд российских войск, хотя ее работа значительно снизилась за последние годы.

Стоит отметить, что рядом со станцией обустроены военные объекты оккупантов. В ноябре 2023 года на предприятии уже фиксировался взрыв, который повредил часть оборудования.

Оккупированная зона энергоснабжения

Поселок Старобешево находится под контролем России с 2014 года. Расстояние до линии фронта сейчас около 90 км. После отключения оккупированных районов Донбасса от энергосистемы Украины в 2017 году Старобешевская и Зуевская ТЭС остаются главными источниками электроэнергии для контролируемых Россией территорий. Предприятие эксплуатируется незаконно, но остается критически важным для местного энергоснабжения.