Масштабный пожар на Старобешевской ТЭС: в регионе перебои с электроэнергией
В сети появились сообщения об атаке на Старобешевскую ТЭС на оккупированной части Донецкой области, из-за чего там наблюдаются перебои с электроснабжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.
Во вторник, 11 ноября 2025 года, в социальных сетях появились сообщения о возможной атаке на Старобешевскую теплоэлектростанцию, которая расположена на оккупированной территории Донецкой области.
Так, по информации местных Telegram-каналов, в городе наблюдаются перебои с электроснабжением - "мигает свет", а также отмечаются колебания напряжения на территории всей оккупированной части Донецкой области.
Местные жители сообщают, что свет в домах то появляется, то исчезает, а некоторые электроприборы работают с перебоями. Пока неизвестно, пострадали ли объекты инфраструктуры или персонал ТЭС.
Российские оккупанты распространяют противоречивые версии о причинах возгорания: от "нарушения техники безопасности" до "удара беспилотника". Никаких подтверждений этих заявлений пока нет, а независимые источники не могут подтвердить детали инцидента.
Энергетическое значение станции
Старобешевская ТЭС является одной из крупнейших тепловых электростанций Украины, которая превращает тепловую энергию в электрическую путем сжигания угля и вращения турбин. Из-за оккупации Донбасса мощности станции используются для нужд российских войск, хотя ее работа значительно снизилась за последние годы.
Стоит отметить, что рядом со станцией обустроены военные объекты оккупантов. В ноябре 2023 года на предприятии уже фиксировался взрыв, который повредил часть оборудования.
Оккупированная зона энергоснабжения
Поселок Старобешево находится под контролем России с 2014 года. Расстояние до линии фронта сейчас около 90 км. После отключения оккупированных районов Донбасса от энергосистемы Украины в 2017 году Старобешевская и Зуевская ТЭС остаются главными источниками электроэнергии для контролируемых Россией территорий. Предприятие эксплуатируется незаконно, но остается критически важным для местного энергоснабжения.
Напомним, 30 октября во всех населенных пунктах оккупированной Луганской области пропал свет, а по сети распространялись видео задымления в районе Луганской ТЭС.
Кроме того, днем 6 октября российская армия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Донецкой области.