RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Донецк, Макеевка и не только: в оккупированной Донецкой области снова блэкаут

Фото: перебои со светом наблюдаются во многих оккупированных населенных пунктах (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 21 ноября, в оккупированной Донецкой области снова возникли проблемы со светом. Это случилось на фоне атаки неизвестный дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Примерно после 21:20 паблики начали писать, что в оккупированной Донецкой области очень шумно. Как минимум над Макеевкой были замечены неизвестные дроны.

 

Буквально через 30 минут в Telegram-каналах появилась информация, что в оккупированном Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Харцызске, Ясиноватой и других населенных пунктов - частично отсутствует свет.

Блэкаут в оккупированной Донецкой области

Напомним, что это уже не первый случай, когда оккупированная Донецкая область остается без света.

Например, масштабный блэкаут случился в ночь на 18 ноября, когда неизвестные дроны атаковали две ТЭС - Зуевскую и Старобешевскую. Той ночью без света остались как минимум Донецк, Макеевка и Иловайск.

Более того, уже к вечеру стало известно, что так называемые "власти" оккупированной части Донецкой области ввели режим ЧС в связи с ситуацией. Заявлялось, что такой режим якобы позволит оперативнее принимать меры, чтобы справляться с ситуацией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна в УкраинеБлэкаут