Донецк, Макеевка и не только: в оккупированной Донецкой области снова блэкаут

Блэкаут в оккупированной Донецкой области

Напомним, что это уже не первый случай, когда оккупированная Донецкая область остается без света.

Например, масштабный блэкаут случился в ночь на 18 ноября, когда неизвестные дроны атаковали две ТЭС - Зуевскую и Старобешевскую. Той ночью без света остались как минимум Донецк, Макеевка и Иловайск.

Более того, уже к вечеру стало известно, что так называемые "власти" оккупированной части Донецкой области ввели режим ЧС в связи с ситуацией. Заявлялось, что такой режим якобы позволит оперативнее принимать меры, чтобы справляться с ситуацией.