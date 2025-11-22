Донецьк, Макіївка і не тільки: в окупованій Донецькій області знову блекаут

Блекаут в окупованій Донецькій області

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли окупована Донецька область залишається без світла.

Наприклад, масштабний блекаут трапився в ніч на 18 листопада, коли невідомі дрони атакували дві ТЕС - Зуївську та Старобешівську. Тієї ночі без світла залишилися щонайменше Донецьк, Макіївка та Іловайськ.

Ба більше, вже надвечір стало відомо, що так звана "влада" окупованої частини Донецької області ввела режим НС у зв'язку із ситуацією. Заявлялося, що такий режим нібито дасть змогу оперативніше вживати заходів, щоб впоратися із ситуацією.