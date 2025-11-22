UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Донецьк, Макіївка і не тільки: в окупованій Донецькій області знову блекаут

Фото: перебої зі світлом спостерігаються в багатьох окупованих населених пунктах (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 21 листопада, в окупованій Донецькій області знову виникли проблеми зі світлом. Це сталося на тлі атаки невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Приблизно після 21:20 пабліки почали писати, що на окупованій Донеччині дуже шумно. Щонайменше над Макіївкою були помічені невідомі дрони.

 

Буквально за 30 хвилин у Telegram-каналах з'явилася інформація, що в окупованому Донецьку, Макіївці, Горлівці, Єнакієвому, Харцизьку, Ясинуватій та інших населених пунктів - частково відсутнє світло.

Блекаут в окупованій Донецькій області

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли окупована Донецька область залишається без світла.

Наприклад, масштабний блекаут трапився в ніч на 18 листопада, коли невідомі дрони атакували дві ТЕС - Зуївську та Старобешівську. Тієї ночі без світла залишилися щонайменше Донецьк, Макіївка та Іловайськ.

Ба більше, вже надвечір стало відомо, що так звана "влада" окупованої частини Донецької області ввела режим НС у зв'язку із ситуацією. Заявлялося, що такий режим нібито дасть змогу оперативніше вживати заходів, щоб впоратися із ситуацією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна в УкраїніБлекаут