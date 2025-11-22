Донецьк, Макіївка і не тільки: в окупованій Донецькій області знову блекаут

Пізно ввечері, 21 листопада, в окупованій Донецькій області знову виникли проблеми зі світлом. Це сталося на тлі атаки невідомих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Приблизно після 21:20 пабліки почали писати, що на окупованій Донеччині дуже шумно. Щонайменше над Макіївкою були помічені невідомі дрони.
Буквально за 30 хвилин у Telegram-каналах з'явилася інформація, що в окупованому Донецьку, Макіївці, Горлівці, Єнакієвому, Харцизьку, Ясинуватій та інших населених пунктів - частково відсутнє світло.
Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли окупована Донецька область залишається без світла.
Наприклад, масштабний блекаут трапився в ніч на 18 листопада, коли невідомі дрони атакували дві ТЕС - Зуївську та Старобешівську. Тієї ночі без світла залишилися щонайменше Донецьк, Макіївка та Іловайськ.
Ба більше, вже надвечір стало відомо, що так звана "влада" окупованої частини Донецької області ввела режим НС у зв'язку із ситуацією. Заявлялося, що такий режим нібито дасть змогу оперативніше вживати заходів, щоб впоратися із ситуацією.