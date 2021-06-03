ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі другий день поспіль зберігається "тиша"

Новость на русском →
Донбас, Четвер 03 червня 2021 17:41
На Донбасі другий день поспіль зберігається "тиша" Фото: на Донбасі з початку доби зберігається "тиша" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 3 червня, на Донбасі зберігається режим "тиші". З боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

У штабі зазначили, що сьогодні бойових втрат серед українських військових немає.

"В черговий раз підкреслюємо, що підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 червня, бойовики також дотримувалися режиму "тиші" і не обстрілювали українські позиції.

Крім того, Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що снайпери з Росії продовжують прибувати на Донбас і "працювати" в регіоні, вбиваючи українських військовослужбовців. З моменту припинення вогню на лінії розмежування зафіксовано понад 50 снайперських обстрілів.

Додамо, що на початку квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі останнім часом активізувалися ворожі снайпер.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ООС Донбас
NEWS
Катастрофа МАУ: постраждалі країни висунули вимоги та закликали Іран співпрацювати
Катастрофа МАУ: постраждалі країни висунули вимоги та закликали Іран співпрацювати
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях