На Донбасі другий день поспіль зберігається "тиша"

У четвер, 3 червня, на Донбасі зберігається режим "тиші". З боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"В черговий раз підкреслюємо, що підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що сьогодні бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 червня, бойовики також дотримувалися режиму "тиші" і не обстрілювали українські позиції.

Крім того, Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що снайпери з Росії продовжують прибувати на Донбас і "працювати" в регіоні, вбиваючи українських військовослужбовців. З моменту припинення вогню на лінії розмежування зафіксовано понад 50 снайперських обстрілів.

Додамо, що на початку квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі останнім часом активізувалися ворожі снайпер.