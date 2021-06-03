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На Донбассе второй день подряд сохраняется "тишина"

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Донбасс, Четверг 03 июня 2021 17:41
На Донбассе второй день подряд сохраняется "тишина" Фото: на Донбассе с начала суток сохраняется "тишина" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 3 июня, на Донбассе сохраняется режим "тишины". Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объеденных сил в Facebook.

В штабе отметили, что сегодня боевых потерь среди украинских военных нет.

"В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющего режима прекращения огня, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 2 июня, боевики также придерживались режима "тишины" и не обстреливали украинские позиции.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что снайперы из России продолжают прибывать на Донбасс и "работать" в регионе, убивая украинских военнослужащих. С момента прекращения огня на линии разграничения зафиксировано более 50 снайперских обстрелов.

Добавим, что в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе в последнее время активизировались враждебные снайперы.

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