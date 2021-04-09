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Зеленський про загострення на Донбасі: активізувались ворожі снайпери

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 15:09
Зеленський про загострення на Донбасі: активізувались ворожі снайпери Фото: Володимир Зеленський розповів про ситуацію на Донбасі (facebook com president gov ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку року на Донбасі загинуло українських 26 бійців. Після місяців дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню Україна повернулася до необхідності встановлювати перемир’я.

Про це президент написав на своєму Telegram-каналі.

За його словами, посадовці повинні приїжджати на Донбас, де "вирішується доля країни". Також Зеленський розповів, яка зараз ситуація на фронті.

"Останнім часом активізувалися ворожі снайпери. Вони регулярно ціляться по позиціях наших військових. Територію біля лінії розмежування заміновано, а від інфраструктури подекуди не залишилося нічого. Тож попереду багато роботи", - повідомив він.

Раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україні варто очікувати нового військового загострення з боку Росії.

Нагадаємо, у Путіна заявили про загрозу повторення на Донбасі трагедії в Сребрениці.

Також в Кремлі пояснили стягування військ РФ до кордонів України.

Зазначимо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним закликала його скоротити військову присутність біля кордонів України. Російський президент заявив їй, що це є внутрішньою справою РФ.

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