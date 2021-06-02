Снайпери з Росії продовжують прибувати на Донбас, - Хомчак
Снайпери з Росії продовжують прибувати на Донбас і "працювати" в регіоні, вбиваючи українських військовослужбовців. З моменту припинення вогню на лінії розмежування зафіксовано понад 50 снайперських обстрілів.
Про це в ході зустрічі з сенаторами США повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, передає пресслужба офісу президента.
"Активно працюють снайпери, які прибувають з території РФ. Всього з початку дії режиму тиші зафіксовано 52 випадки застосування снайперської зброї російськими підрозділами", - сказав Хомчак.
Він підкреслив, що від снайперського вогню загинули 23 українських військовослужбовців, поранення отримали 12 військових.
Нагадаємо, раніше розвідка Міноборони України повідомила про завезених Росією на Донбас великокаліберних снайперських гвинтівках. За даними відомства, збройні формування бойовиків продовжують посилювати свої можливості.
Відзначимо, на початку квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі останнім часом активізувалися ворожі снайпери.За словами глави держави, вони регулярно обстрілюють позиції українських військових.
Як повідомляло РБК-Україна, 13 травня від пострілу снайпера на Донбасі загинув український військовий. В кінці квітня в результаті снайперського обстрілу загинув уродженець Івано-Франкоской області Іван Ковалевський з позивним «Африка».