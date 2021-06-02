ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Снайпери з Росії продовжують прибувати на Донбас, - Хомчак

Новость на русском →
Київ, Середа 02 червня 2021 18:43
Снайпери з Росії продовжують прибувати на Донбас, - Хомчак Фото: російські снайпери продовжують прибувати на Донбас(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Снайпери з Росії продовжують прибувати на Донбас і "працювати" в регіоні, вбиваючи українських військовослужбовців. З моменту припинення вогню на лінії розмежування зафіксовано понад 50 снайперських обстрілів.

Про це в ході зустрічі з сенаторами США повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, передає пресслужба офісу президента.

"Активно працюють снайпери, які прибувають з території РФ. Всього з початку дії режиму тиші зафіксовано 52 випадки застосування снайперської зброї російськими підрозділами", - сказав Хомчак.

Він підкреслив, що від снайперського вогню загинули 23 українських військовослужбовців, поранення отримали 12 військових.

Нагадаємо, раніше розвідка Міноборони України повідомила про завезених Росією на Донбас великокаліберних снайперських гвинтівках. За даними відомства, збройні формування бойовиків продовжують посилювати свої можливості.

Відзначимо, на початку квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі останнім часом активізувалися ворожі снайпери.За словами глави держави, вони регулярно обстрілюють позиції українських військових.

Як повідомляло РБК-Україна, 13 травня від пострілу снайпера на Донбасі загинув український військовий. В кінці квітня в результаті снайперського обстрілу загинув уродженець Івано-Франкоской області Іван Ковалевський з позивним «Африка».

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Російська Федерація Донбас бойовики снайперы
NEWS
Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань
Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО