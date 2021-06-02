Снайпери з Росії продовжують прибувати на Донбас, - Хомчак

Снайпери з Росії продовжують прибувати на Донбас і "працювати" в регіоні, вбиваючи українських військовослужбовців. З моменту припинення вогню на лінії розмежування зафіксовано понад 50 снайперських обстрілів.

Про це в ході зустрічі з сенаторами США повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак , передає пресслужба офісу президента.

"Активно працюють снайпери, які прибувають з території РФ. Всього з початку дії режиму тиші зафіксовано 52 випадки застосування снайперської зброї російськими підрозділами", - сказав Хомчак.

Він підкреслив, що від снайперського вогню загинули 23 українських військовослужбовців, поранення отримали 12 військових.