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На Донбасі у вівторок бойовики 11 разів порушили "тишу"

Новини » Надзвичайні події     20.11.2019 - 07:11
На Донбасі у вівторок бойовики 11 разів порушили "тишу"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Водяне обстріляли із мінометів забороненого калібру

Протягом минулої доби, 19 листопада, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що обстріли велися з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:

  • двічі біля Водяного - з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • неподалік Старогнатівки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
  • поблизу Березового - з СПГ і великокаліберних кулеметів;
  • біля Гнутового - з автоматичних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:

  • неподалік Кримського - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Південного - з ручних і станкових протитанкових гранатометів;
  • біля Залізного – з РПГ;
  • поблизу Луганського - з СПГ та великокаліберних кулеметів.

"Вчора, 19 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Противник, з гармат БМП-1 та великокаліберних кулеметів, обстріляв наші позиції у районі Березового. Втрат немає.

Раніше повідомлялося, що з початку війни на Донбасі у 2014 році через підрив на мінах, загинула понад 1 тис. осіб.

РБК-Україна писало, що у штабі операції Об'єднаних сил уточнили інформацію про постраждалого на Донбасі військового у неділю, 17 листопада.

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