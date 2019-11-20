На Донбасі через підрив на мінах загинули більше тисячі людей, - ООН

Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

Майже 50% жертв серед мирного населення було пов'язано з підриву на мінах

З початку війни на Донбасі у 2014 році через підрив на мінах, загинула понад 1 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ООН.

Наголошується, що міни стали основною причиною жертв серед дітей в 2018 році. Майже половина жертв серед цивільних пов'язана з мінами.

"Україна: з 2014 р понад 1 000 людей підірвалися на мінах і ін. ВВВ. У 2018 р 43% жертв серед мирного населення було пов'язано з підриву на мінах і ВВВ. Міни були основною причиною жертв серед дітей в 2018 році. Міни продовжують загрожувати життю людей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними ООН, кількість жертв, пов'язаних з війною на Донбасі, станом на 31 жовтня становить понад 40 тисяч чоловік, з них більше 13 тисяч - загинули. Серед загиблих 3345 цивільних осіб, включаючи жертв катастрофи рейсу MH17.

Раніше повідомлялося, що з початку 2019 року на Донбасі Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 143 жертви серед цивільного населення.