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На Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню

Новини » Надзвичайні події     19.11.2019 - 18:08
На Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Жоден український військовий в результаті обстрілу не постраждав

На Донбасі з початку поточної доби, 19 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

По позиціях українських захисників російські окупаційні війська здійснили три обстрілу в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" - неподалік Кримського, неподалік від Південного і у Новотошківского.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" супротивник з автоматичних гранатометів вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районі Гнутово.

"Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 листопада збройні формування Російської Федерації і її бойовики шість разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю РБК-Украина заявив, що на сьогоднішній момент альтернативи мінськими угодами не готуються.

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