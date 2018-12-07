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На сході України на допомогу чекають 3,8 млн осіб, - ООН

Новини » Суспільство    07.12.2018 - 05:59
На сході України на допомогу чекають 3,8 млн осіб, - ООН
Фото: ООН (un.org)

У минулому році на гуманітарні операції на сході України в ООН запросили 204 млн доларів

На гуманітарні операції на сході України, де на допомогу чекають 3,8 млн осіб, наприкінці минулого року в ООН запросили 204 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини ООН".

"На гуманітарні операції на сході України, де на допомогу чекають 3,8 млн осіб, наприкінці минулого року в ООН запросили 204 млн доларів. Рік закінчується, а план профінансовано лише на 37 відсотків. Це по 29 доларів на кожного одержувача", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наступного року ООН на гуманітарну допомогу жителям сходу України запросить менше коштів.

"Наступного року ООН планує надати допомогу 2,3 млн жителям України, запросивши на ці цілі 162 млн доларів - на 13 відсотків менше, ніж цього року", - зазначено в заяві.

Також повідомляється, що більш як 132 млн жителів планети потребуватимуть гуманітарної підтримки наступного року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ООН оприлюднили звіт, в якому зазначено, що за жовтень поточного року на Донбасі загинули 5 мирних жителів.

Як писало РБК-Україна, 18 жовтня поточного року на міні підірвалась подружня пара. Чоловік загинув на місці, а жінка, отримавши травми, кликала на допомогу. Оскільки в найближчій доступності не виявилось людей – вона загинула на місці. Тіла загиблих змогли забрати тільки через кілька днів.

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Новини України ООНДонбасГуманітарна допомога
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