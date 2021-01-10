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На Донбасі зберігається "тиша" від початку доби

Донбас, Неділя 10 січня 2021 08:42
На Донбасі зберігається "тиша" від початку доби
Фото: ООС (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Бойовики на Донбасі від початку доби, 10 січня, не порушували режим припинення вогню. Ситуація контрольована.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Як зазначається, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

За минулу добу бойовики тричі порушили режим "тиші", вони стріляли з ручних протитанкових та підствольних гранатометів неподалік Водяного.

Також вони двічі стріляли неподалік Луганського та вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, 8 січня бойовики дев'ять разів порушували перемир'я на Донбасі. Під ворожі обстріли потрапила бригада, яка ремонтувала водогін біля Південного.

Як писало РБК-Україна, за фактом обстрілу ремонтної бригади порушили кримінальну справу. Розслідуванням обстрілу займається прокуратура Донецької області.

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