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Бойовики сьогодні порушили "тишу" біля Донецька та на Приазов'ї

Донбас, Субота 09 січня 2021 18:30
Бойовики сьогодні порушили "тишу" біля Донецька та на Приазов'ї
Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 9 січня проросійські бойовики на Донбасі тричі порушували режим припинення вогню. Перемир'я порушували на Приазов'ї та в районі окупованого Донецька.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

Поблизу Донецька під ворожий обстріл сьогодні потрапили захисники Луганського. Окупанти обстрілювали українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

На Приазов'ї порушення перемир'я зафіксували в районі Водяного. Там позиції підрозділів Об'єднаних сил обстрілювали з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає", - додали у штабі ООС.

Нагадаємо, вчора бойовики дев'ять разів порушували перемир'я на Донбасі. Під ворожі обстріли потрапила бригада, яка ремонтувала водогін біля Південного.

Як писало РБК-Україна, за фактом обстрілу ремонтної бригади порушили кримінальну справу. Розслідуванням обстрілу займається прокуратура Донецької області.

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