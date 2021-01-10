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На Донбассе сохраняется "тишина" с начала суток

Донбасс, Воскресенье 10 января 2021 08:42
На Донбассе сохраняется "тишина" с начала суток
Фото: ООС (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Боевики на Донбассе с начала суток, 10 января, не нарушали режим прекращения огня. Ситуация контролируемая.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Как отмечается, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

За минувшие сутки боевики трижды нарушили режим "тишины", они стреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов возле Водяного.

Также они дважды стреляли неподалеку Луганского и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 8 января боевики девять раз нарушали перемирие на Донбассе. Под вражеские обстрелы попала бригада, которая ремонтировала водопровод возле Южного.

Как писало РБК-Украина, по факту обстрела ремонтной бригады возбудили уголовное дело. Расследованием обстрела занимается прокуратура Донецкой области.

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