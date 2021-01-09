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Прокуратура порушила справу через обстріл ремонтної бригади на Донбасі

Південне, Субота 09 січня 2021 15:38
Прокуратура порушила справу через обстріл ремонтної бригади на Донбасі
Фото: ремонтна бригада на Донбасі (facebook / pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці почали розслідування вчорашніх обстрілів ремонтної бригади поблизу Південного на Донбасі. Через обстріли з боку проросійських бойовиків порушили справу за ч. 1 ст. 438 КК України.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура на сторінці у Facebook.

Зараз проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють всіх причетних до обстрілу бригади, яка вела ремонтні роботи на водоводі "Горлівка - Торецьк".

Нагадаємо, вчора російсько-окупаційні війська двічі обстріляли ремонтну бригаду, яка працювала на водоводі поблизу Південного. В результаті обстрілів цивільні не постраждали. Україна підготувала ноту в ОБСЄ, в якій поскаржилася на бойовиків.

Додамо, для проведення ремонтних робіт біля Південного бойовики дали українській стороні гарантії безпеки.

Як писало РБК-Україна, вчора проросійські бойовики 9 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Українські військові на провокації бойовиків відповідали адекватним вогнем.

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Новини України Надзвичайні події ДонбасБригадаобстрелбойовики

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