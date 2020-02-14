На Донбасі російські спецпризначенці обстріляли свої позиції, - розвідка

На Донбасі новоприбулі російські спецпризначенці обстріляли позиції бойовиків. Про це повідомляє Міністерство оборони, посилаючись на дані Головного управління розвідки.

Як зазначається, Росія постійно відправляє окупантам спецпризначенців. Зазначені військовослужбовці залучаються до виконання завдань у складі снайперських пар, переодягнувшись у військову форму т. зв. "республіканської гвардії ДНР".

Втім, відсутність взаємодії між прибулими російськими спецпризначенцями та найманцями з передових підрозділів окупаційних військ призвела до зростання втрат серед останніх.

"Так, внаслідок ведення російськими снайперами "дружнього вогню" зросла кількість випадків поранень особового складу у 1 АК ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця бойовики на Донбасі обстріляли свої позиції на ділянці розведення з метою провокацій.

Зазначимо також, що тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі під час засідання в Мінську практично погодила одну з дільниць розведення сил і засобів.