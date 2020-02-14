На Донбассе российские спецназовцы обстреляли свои позиции, - разведка

На Донбассе новоприбывшие российские спецназовцы обстреляли позиции боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

Как отмечается, Россия постоянно отправляет оккупантам спецназовцев. Указанные военнослужащие привлекаются к выполнению задач в составе снайперских пар, переодевшись в военную форму т. зв. "республиканской гвардии ДНР".

Впрочем, отсутствие взаимодействия между прибывшими российскими спецназовцами и наемниками из передовых подразделений оккупационных войск привело к росту потерь среди последних.

"Так, вследствие ведения российскими снайперами "дружественного огня" возросло количество случаев ранений личного состава 1 АК ВС РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом месяце боевики на Донбассе обстреляли свои позиции на участке разведения с целью провокаций.

Отметим также, что трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе во время заседания в Минске практически согласовала один из участков разведение сил и средств.