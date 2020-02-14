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Бойовики обстріляли українські позиції з міномета, втрат немає

Новини » Надзвичайні події     14.02.2020 - 07:13
Бойовики обстріляли українські позиції з міномета, втрат немає
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики стріляли із забороненого міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем

На Донбасі 13 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що бойовики вели вогонь по позиціях ЗСУ із забороненого мінськими домовленостями міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили чотири обстріли позицій ЗСУ:

  • поруч з Лебединським - з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;
  • неподалік населеного пункту Березове - зі стрілецької зброї;
  • у районі Славного - з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
  • поблизу Новомихайлівки - з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • неподалік Новолуганського - з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї;
  • поруч з Новотошківським - з міномета калібру 82 мм бойовики випустили 6 мін.

"Вчора, 13 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - повідомили у штабі.

З початку цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю, втрат немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби,12 лютого, на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння. Втрат не було.

Також РБК-Україна писало, що в зоні проведення ООС на Донбасі затримали російського найманця. Бойовик перебував у стані наркотичного та алкогольного сп’яніння. Наразі затриманий дає свідчення про чисельні злочини окупаційної адміністрації на Донбасі.

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