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Бойовики на Донбасі обстріляли в свої позиції на ділянці розведення з метою провокацій, - ООС

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 14:59
Бойовики на Донбасі обстріляли в свої позиції на ділянці розведення з метою провокацій, - ООС
Ілюстративне фото (vk.com strelkov_info)

Бойовики хотіли надати ОБСЄ докази про нібито порушення розведення сил українською стороною

Ввечері, 26 січня, бойовики на Донбасі відкрили вогонь на лінії розведення сил та засобів у межах ділянки розведення №3 Петрівське. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС.

У штабі ООС повідомили, що бойовики пішли на такий крок з метою надання ОБСЄ доказів про нібито порушення розведення сил українською стороною.

"Озброєні члени збройних формувань Російської Федерації, використовуючи рельєф місцевості та високу рослинність, зайшли на ділянку розведення на місця позицій підрозділів Об'єднаних сил, які були вивільнені при розведенні, і відкрили показовий вогонь трасуючими кулями у свою сторону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався на відстані 250 метрів від відеокамери спостереження ОБСЄ, яка на думку бойовиків, повинна надати безапеляційні доведення факту порушення розведення сил і засобів з української сторони.

"Метою таких дій може бути загострення ситуації на ділянці розведення, яка в подальшому може призвести до повернення військ на вихідні позиції до розведення або заняття нових вигідних рубежів збройними формуваннями Російської Федерації в зазначеному районі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Донбасі бойовики знову створили провокацію на КПВВ. Бойовики накопичили значну кількість осіб на дорожньому коридорі "Горлівка-Бахмут" і пропустили їх в темний час доби перед закриттям КПВВ.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі блокують пересування спостерігачів ОБСЄ біля дільниць розведення сил на Донбасі.

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