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На Донбасі поранені двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події    01.06.2019 - 07:14
На Донбасі поранені двоє українських військових
Фото: ООС (mil.gov.ua)

Всього 31 травня зафіксовано 10 обстрілів

На Донбасі протягом доби 31 травня бойовики 10 разіво обстріляли позиції українських військових, двоє військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляють у прес-центрі Операції об'єднаних сил у Facebook

Зазначається, що протягом доби бойовики п'ять разів використовували заборонене Мінськими угодами озброєння - артилерійські системи калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм. Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, протитанкових рушниць, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли було зафіксовано в районі населених пунктів Водяне, Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Старогнатівка, Травневе, Новолуганське.

"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 31 травня п'ять окупантів було поранено", - йдееться в повідомленні.

Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

На Донбасі поранені двоє українських військових

РБК-Україна писало, що на Донбасі з початку доби, 31 травня, станом на 18:00 бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців не було.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі протягом попередньої доби, 30 травня, внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації двоє українських військових дістали поранення.

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