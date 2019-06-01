На Донбассе ранены двое украинских военных

Фото: ООС (mil.gov.ua)

Всего 31 мая зафиксировано 10 обстрелов

На Донбассе в течение суток 31 мая боевики 10 разіво обстреляли позиции украинских военных, двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что в течение суток боевики пять раз использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение - артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Старогнатовка, Майское, Новолуганське.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 31 мая пять оккупантов были ранены", - йдееться в сообщении.

От начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

РБК-Украина писало, что на Донбассе с начала суток, 31 мая, по состоянию на 18:00 боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих не было.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в течение предыдущих суток, 30 мая, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации двое украинских военных получили ранения.