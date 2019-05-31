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На Донбасі внаслідок обстрілів поранені двоє військових ООС

Новини » Суспільство    31.05.2019 - 07:29
На Донбасі внаслідок обстрілів поранені двоє військових ООС
Фото: ООС (mil.gov.ua)

Бойовики порушили режим тиші вісім разів

На Донбасі протягом минулої доби, 30 травня, внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації двоє українських військових дістали поранення. Про це повідмляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Загалом бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначили в ООС.

Обстріли велися у районі населених пунктів Водяне, Піски, Опитне, Піщевик, Верхньоторецьке, Авдіївка, Новолуганське та Кримське.

"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 30 травня одного окупанта було поранено", - зазначили в ООС.

Від початку поточної доби, 31 травня, противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі н.п. Водяне, Красногорівка, Травневе.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - додали в прес-центрі.

 

Нагадаємо, біля Попасної у Луганській області вдень у середу, 29 травня, було виявлено тіло українського військовослужбовця, який загинув під час зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків 27 травня.

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Теми: Новини ООС
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