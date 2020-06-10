На Донеччині відкрили два КПВВ: з окупованої території поки ніхто не прибув

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Українська сторона пропустила вже близько 10 осіб

Сьогодні, 10 червня, з 11:00 відновили пропуск громадян на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" та "Маріїнка" на Донбасі. При цьому з боку окупованих територій поки громадяни не прибували.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-офіцер Державної прикордонної служби України у складі Об'єднаних сил Ігор Лизогуб.

За його словами, з підконтрольній території Україні вже пройшли через КПВВ близько 10 осіб. Ніхто тому не був повернутий.

"КПВВ "Станиця Луганська", "Маріїнка" вже почали пропускні операції. Перші громадяни вже пішли на тимчасово окуповану територію. Ніхто повернутий не був. У той же час з тимчасово окупованої території громадяни не перебувають. Тому будемо відстежувати ситуацію", - сказали в прикордонній службі.

Нагадаємо, КПВВ "Станиця Луганська" та "Маріїнка" будуть працювати щоденно за графіком з 11:00 до 14:00.

Раніше РБК-Україна писало, що з ранку на КПВВ утворилися черги, при цьому прикордонники не виключали можливість того, що бойовики не будуть пропускати громадян.

Вдень раніше у так званій "ЛНР" заявили, що не будуть відкривати пункт пропуску зі свого боку.

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Автор: Игорь Литвиненко