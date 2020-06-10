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На Донбассе открыли два КПВВ: с оккупированной территории пока никто не прибыл

Новости » Общество     10.06.2020 - 11:41
На Донбассе открыли два КПВВ: с оккупированной территории пока никто не прибыл
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Украинская сторона пропустила уже около 10 человек

Сегодня, 10 июня, с 11:00 возобновили пропуск граждан на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Марьинка" на Донбассе. При этом со стороны оккупированных территорий пока граждане не прибывали.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-офицер Государственной пограничной службе Украины в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.

По его словам, с подконтрольной Украине территории уже прошли через КПВВ около 10 человек. Никто назад не был возвращен.

"КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка" уже начали пропускные операции. Первые граждане уже последовали на временно оккупированную территорию. Никто возвращен не был. В то же время с временно оккупированной территории граждане не пребывают. Поэтому будем отслеживать ситуацию", - сказали в погранслужбе.

Напомним, КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" будут работать ежедневно по графику с 11:00 до 14:00.

Ранее РБК-Украина писало, что с утра на КПВВ образовались очереди, при этом пограничники не исключали возможность того, что боевики не будут пропускать граждан.

Днем ранее в так называемой "ЛНР" заявили, что не будут открывать пункт пропуска со своей стороны.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Государственная пограничная службаДонбассКПВВООС
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