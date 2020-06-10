На Донбасі два КПВВ готові до відкриття: з ранку зібралися черги

Фото: прикордонники готові до відкриття КПВВ (mvs.gov.ua)

У МВС не виключають можливість відмови у пропуску громадян з боку бойовиків

Сьогодні, 10 червня, в 11:00 відновлюють роботу контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі "Станиця Луганська" та "Маріїнка". З ранку на обох КПВВ утворилися черги.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Як зазначили прикордонники, черги почали збиратися вже з 6 ранку. Станом на 8:30 біля "Станиці Луганської" зібралося 45 чоловік, а у "Маріїнки" - 55 транспортних засобів (близько 90 осіб). Серед них є діти і літні люди.

"У той же час, не виключено, що бойовики будуть відмовляти у пропуску особам, які будуть перетинати лінію розмежування з боку підконтрольної української влади території. Щоб не виникало скупчень осіб і транспорту в так званій сірій зоні, пропуск осіб сьогодні буде здійснюватися поступово", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, про 11.00, згідно з наказом командувача #ООС, відновлюється пропуск через лінію розмежування в КПВВ «мар'їнка» та «Станиця Луганська» Наразі у зазначених #КПВВ достатня кількість присутніх змін прикордонних нарядів, які готові до відновлення пропускних операцій. Охочі перетнути лінію розмежування на тимчасово окуповану територію почали збиратися біля КПВВ близько 6-ї години ранку. Станом на 8.30 біля «Станиці Луганської» зібралося 45 осіб, а біля «Мар'яна їнки» - 55 транспортних засобів (та близько 90 осіб). Серед тих, хто зібрався біля КПВВ, є діти та літні люди. Водночас, не виключено, що бойовики відмовлятимуть у пропуску особам, які перетинатимуть лінію розмежування з боку підконтрольної українській владі території. Щоб не виникало скупчень осіб і транспорту в так званій сірій зоні, пропуск осіб сьогодні буде здійснюватися поступово. Нагадаємо, що з сьогоднішнього дня у контрольних пунктах в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» (пішохідний) та «мар'їнка» щоденно буде здійснюватися пропуск з 11.00 до 14.00. З міркувань безпеки, за пів години до завершення зазначеного годині, допуск осіб на територію КПВВ для перетину лінії розмежування буде суттєво обмежений. Враховуючи регламентований годину, здійснення пропуску пріоритетно буде надаватись громадянам, які слідують з причин соціально-гуманітарного характеру, у разі наявності підтверджуючих документів, та особам, які слідують для складання зовнішнього незалежного оцінювання. Для перетину лінії розмежування в КПВВ громадяни будуть допускатися із засобами захисту органів дихання. Одночасно у контрольних пунктах зможе перебувати така кількість осіб, що забезпечить дотримання соціальної дистанції. Крім того, громадяни, які слідують з тимчасово окупованої території України, будуть проходити безконтактний температурний скринінг тіла та опитування на предмет контактування з хворими на COVID-19. Варто врахувати, що ця категорія громадян (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО) буде пропускатись лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома», або обсервації. Державна прикордонна служба України Опубліковано МВС України Вівторок, 9 червня 2020 р.

Зазначимо, КПВВ "Станиця Луганська" та "Маріїнка" будуть працювати щоденно з 11:00 до 14:00. Пріоритет на пропуск буде надаватися громадянам за наявності причин соціально-гуманітарного характеру, а також особам, які їдуть для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Раніше РБК-Україна писало, що "ЛНР" відмовилися відкривати зі свого боку контрольно-пропускний пункт у Станиці Луганській.

Також повідомлялося, що у Луганській області введуть додаткові заходи безпеки через відкриття КПВВ.

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Автор: Игорь Литвиненко