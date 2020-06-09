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"ЛНР" відмовилася відкрити пункт пропуску зі свого боку

Новини » Політика     09.06.2020 - 14:30
"ЛНР" відмовилася відкрити пункт пропуску зі свого боку
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Бойовики не будуть пропускати людей через Станицю Луганську з 10 червня

Так звана "Луганська народна республіка" не буде відкривати контрольний пункт в'їзду-виїзду в Станиці Луганській зі свого боку. Таким чином, пропуск не відновиться з 10 червня.

Про це заявила "представник ЛНР" Ольга Кобцева, передають сепаратистські ЗМІ.

За її словами, українська сторона в односторонньому порядку відновлює пропуск.

"Я публічно заявляю про те, що контрольний пункт пропуск у Станиці Луганській завтра працювати не буде... Це (заява України, - ред.) було одностороння заява", - зазначила вона.

Кобцева також закликала жителів окупованих районів не прибувати завтра на пункт пропуску, оскільки його робота відновиться тільки після досягнутих угод про заходи контролю з українською стороною. Водночас продовжиться пропуск людей з гуманітарних причин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 10 червня відновлять роботу КПВВ "Мар'їнка" і КПВВ "Станиця Луганська", останній буде працювати тільки для пішого переходу.

У Луганській ОДА вже заявили, що побоюються спалаху коронавірусу після відкриття контрольно-пропускних пунктів, тому вводять додаткові заходи безпеки в регіоні.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ЛНРСтаница ЛуганскаяКПВВ
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