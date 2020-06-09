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У штабі уточнили правила пропуску через КПВВ на Донбасі

Новини » Суспільство     09.06.2020 - 09:53
У штабі уточнили правила пропуску через КПВВ на Донбасі
Фото: КПВВ на Донбасі (dnl.com.ua)

Пропуск через КПВВ буде здійснюватися щодня з 11:00 по 14:00

На Донбасі 10 червня з 11:00 поновлюється пропуск через контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування для автомобільного та пішого повідомлення. У штабі операції Об'єднаних сил уточнили, кого будуть пропускати через КПВВ.

Про це йдеться в повідомленні ОНС в Facebook.

Наголошується, що пропуск громадян та автомобілів буде проводитися щодня з 11:00 до 14:00:

  • для автомобільного сполучення через КПВВ "Маріїнка" - дорожній коридор "Донецьк-Курахове";
  • для пішого повідомлення через КПВВ "Станиця Луганська" - дорожній коридор "Станиця-Луганська - Щастя - Новоайдар".

При в'їзді на підконтрольну територію України громадянам буде проводитися температурний скринінг. Також вони повинні бути в масці або респіраторі і дотримувати соціальну дистанцію з урахуванням розмітки. Крім цього громадяни повинні будуть пройти обов'язкову двотижневу самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" або обсервацію.

Пріоритет на перетин КПВВ надається громадянам:

  • за наявності причин соціально-гуманітарного характеру (при наданні відповідних підтвердних документів);
  • які слідують для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та особам, які супроводжують (при пред'явленні сертифіката та запрошення-перепустки).

При цьому громадяни, які перетинають лінію розмежування для участі в ЗНО та особи, що супроводжують їх, будуть звільнені від обов'язкової самоізоляції або обсервації.

Інші особи будуть пропускатися після оформлення громадян пріоритетної категорії.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу на Донбасі був обмежений пропуск через КПВВ з 16 березня.

Раніше РБК-Україна писало, що голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко виступив проти відкриття пунктів пропуску через лінію розмежування.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України пункт пропускаКПВВООС
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