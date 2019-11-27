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На Донбасі бойовики застосували заборонене мінськими угодами озброєння

Новини » Надзвичайні події     27.11.2019 - 07:25
На Донбасі бойовики застосували заборонене мінськими угодами озброєння
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики провели 12 обстрілів

Протягом минулої доби, 26 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації використали в районі проведення операції Об'єднаних сил заборонене Мінськом озброєння. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що противник 12 разів порушив режим припинення вогню. Обстріли велися із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Зафіксовано вогонь неподалік Луганського, двічі біля Кримського, поблизу Новотошківського, біля Троїцького, Старогнатівки, двічі поблизу Широкиного, біля Березового.

"Вчора, 26 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано. Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не було", - зазначили в ООС.

На Донбасі бойовики застосували заборонене мінськими угодами озброєння

Нагадаємо, у районі проведення ООС 26 листопада збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Крім того, бойовики продовжують вести провокаційні обстріли в безпосередній близькості від кордонів ділянки розведення №3.

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