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ОБСЄ завершила верифікацію розведення сил у Золотому

Новини » Політика     26.11.2019 - 18:09
ОБСЄ завершила верифікацію розведення сил у Золотому
Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

ОБСЄ підтвердила виконання домовленостей з української сторони

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ завершила верифікацію розведення сил в Золотому Луганської області. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні згідно з рамковим рішенням тристоронньої контактної групи пройшла верифікація місією ОБСЄ завершення розведення сил і засобів на ділянці №2 в Золотому.

Золоті. Верифікація СММ ОБСЄ. 26.11.2019

СММ ОБСЄ ВЕРИФІКУВАЛА ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВЕДЕННЯ СИЛ ТА ЗАСОБІВ У ЗОЛОТОМУ. ВІДЕО Сьогодні, 26 листопада, на виконання рамкового рішення тристоронньої контактної групи із дотриманням графіку, прийнятому на зустрічі робочої підгрупи з питань безпеки 1 жовтня 2019 року у Мінську, відбулася верифікація представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ завершення процесу розведення сил та засобів на ділянці №2 у населеному пункті Золоті. Силами Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій здійснено розмінування визначених ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів, проведено демонтаж фортифікаційних споруд та об'єктів військового призначення. За словами заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Марка Етерінгтона, українська сторона виконала всі зобов'язання Мінських домовленостей в частині, що стосуються процесу розведення сил та засобів. Воно відбулося дзеркально як з боку України, так і з протилежного. Всі наступні питання будуть вирішуватися в робочому порядку 9 грудня на черговій зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки».

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 26 листопада 2019 р.

Також повідомляється, що сили ДСНС провели розмінування певних ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів, також демонтовано фортифікаційні споруди і об'єкти військового призначення.

За словами заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Марка Етерінгтона, українська сторона виконала всі зобов'язання Мінських домовленостей в частині, яка стосувалася процесу розведення сил і засобів. Розведення пройшло дзеркально як з боку України, так і з протилежного.

Нагадаємо, розведення сил в Золотому почалося 29 жовтня і тривало кілька днів. В рамках цих заходів українська сторона і представники ОРЛО відвели важке озброєння від лінії фронту.

Після цього пройшло розведення на ще одній ділянці - в районі Петрівського Донецької області. Розведення сил і засобів на Донбасі було головною умовою проведення саміту "нормандської четвірки" в Парижі, яке заплановано на 9 грудня.

ОБСЄ зафіксувала 130 вибухів на Донбасі на вихідних
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