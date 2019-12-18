На Донбасі загинули понад 90 українських військових у 2019 році

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З початку 2019 року поранені 499 українських військовослужбовців

За даними генштабу з початку 2019 року на Донбасі в районі Операції об'єднаних сил (ООС) загинули 97 українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що від початку року внаслідок боїв поранено 499 українських військовослужбовців, ще 78 бійців зазнали інших ушкоджень.

"Інші загиблі (померлі) - 77 осіб", - додають у Генштабі про небойові втрати.

Також серед загиблих військових у 2019 році - командир 128-ї гірсько-штурмової бригади Євген Коростельов, який підірвався на міні на передовій, а також волонтерка і кулеметниця батальйону "Донбас-Україна" Яна Червона.

"Найбільше українські бійці гинуть від снайперського вогню, обстрілів з мінометів та гранатометів, а також від підривів на мінах", - йдеться у повідомленні.

Додамо, найбільше українські бійці гинуть від снайперського вогню, обстрілів з мінометів та гранатометів, а також від підривів на мінах.

Нагадємо, у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) представники України і "Л/ДНР" не змогли узгодити обмін полоненими. За словами представника "ЛНР" в гуманітарній підгрупі ТКГ Ольги Кобцевої, обміну не буде через те, що українська сторона не здійснила так зване процесуальне очищення людей, які повинні бути обмінені.

Як повідомляло РБК-Україна, глава МЗС України Вадим Пристайко повідомляв, що під час засідання ТКГ в Мінську 18 грудня буде узгоджена дата припинення вогню на Донбасі. Пристайко зазначав, що питання припинення вогню розглянуть на засіданні робочих підгруп ТКГ.