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На Донбасі в результаті обстрілу отримав поранення український військовослужбовець

Новини » Надзвичайні події     18.12.2019 - 18:09
На Донбасі в результаті обстрілу отримав поранення український військовослужбовець
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню

З початку поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню чотири рази, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв українські підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" поряд з Новолуганское.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстріли по укріплень Об'єднаних сил, а саме недалеко від населеного пункту Березове, у Водяного і поблизу Мар'їнки - зі стрілецької зброї.

"Сьогодні, 18 грудня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку 18 грудня на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків поранення отримав один український військовослужбовець. Бойовики три рази порушили режим припинення вогню в районі Новолуганского, Березового і Водяного.

Крім того, у вівторок, 17 грудня, на Донеччині загинув один український військовий зі складу Об'єднаних сил. Український військовослужбовець отримав смертельне поранення в результаті обстрілу бойовиків.

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