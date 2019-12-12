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ООН уточнила кількість загиблих на Донбасі мирних жителів

Новини » Надзвичайні події     12.12.2019 - 12:03
ООН уточнила кількість загиблих на Донбасі мирних жителів
Фото: Матильда Богнер (un.org.ua)

З початку конфлікту на Донбасі загинули 3344 мирних жителів

З початку збройного конфлікту на Донбасі з 2014 році загинули 3344 мирних жителів. Про це на брифінгу в Києві заявила глава місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, місія ООН зафіксувала загибель 3344 мирних жителів на Донбасі по обидві сторони лінії зіткнення. Понад 7 тисяч цивільних отримали поранення з початку конфлікту в 2014 році.

За останні три місяці загинули шестеро мирних жителів і 36 були поранені. Загальне число жертв серед цивільних в 2019 році досягло 162 осіб, з них 26 загинули.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі двоє українських військових отримали поранення. Протягом 11 грудня проросійські збройні формування 10 разів порушили режим припинення вогню.

Зазначимо, Верховна рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект про продовження особливого статусу Донбасу. Сьогоднішнім рішенням дію закону продовжено до 31 грудня 2020 року. Цей закон фактично не вводиться в дію через невиконання умов мирного врегулювання російською стороною.

Сам закон про особливий статус гарантує захист від кримінального переслідування "учасників подій", підтримку російської мови в суспільному та приватному житті, а також проведення місцевих виборів за українським законодавством.

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