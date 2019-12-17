На Донбасі в понеділок поранений український військовий

Бойовики використовували заборонену Мінськом зброю
Протягом минулої доби, 16 грудня, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.
Обстріли вели із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Кримського.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Втрат з нашого боку немає.
Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЕ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на вихідних.
РБК-Україна писало, що втрати бойовиків на Донбасі з початку грудня склали 44 особи.