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На Донбасі з початку року загинули 18 військових, понад 120 були поранені

Новини » Надзвичайні події     26.06.2020 - 21:58
На Донбасі з початку року загинули 18 військових, понад 120 були поранені
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики також пошкодили десятки об'єктів інфраструктури

З початку 2020 року в результаті ворожих обстрілів на Донбасі загинули 18 українських військовослужбовців. При цьому поранення отримали 125 воїнів зі складу Об'єднаних сил.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Крім того, російсько-окупаційні війська пошкодили 20 об'єктів інфраструктури на Донбасі.

"Окупаційна адміністрація РФ грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення під час війни - обстрілює цивільні об’єкти, примусово паспортизує громадян, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях, застосовує катування", - додали у штабі.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі отримав поранення український військовослужбовець, його евакуювали до лікувального закладу.

Ще один український військовий отримав поранення під час обстрілу 22 червня.

Крім того, з початку війни на Донбасі загинули майже півсотні дітей.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбаспотериООС
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