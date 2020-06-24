На Донбасі з початку війни загинули майже 150 дітей

Фото: Сергій Кислиця (facebook.com/UKRinUN)

Більшість постраждалих дітей на Донбасі підірвалися на мінах або інших вибухонебезпечних предмети

На Донеччині в результаті російської агресії з 2014 року загинули 147 дітей. Однією з головних причин загибелі дітей є підрив на мінах і інших вибухонебезпечних предметах.

Про це йдеться в заяві постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

Повідомляється, що сьогодні, 24 червня, Кислиця виступив на відкритих дебатах Ради безпеки ООН щодо дітей та збройних конфліктів.

"принаймні 147 дітей загинули під час російської збройної агресії проти України, яка була розпочата в лютому 2014 і триває досі, тисячі дітей потребують допомоги з проблемами фізичного та психічного здоров'я", - йдеться в заяві.

Кислиця зазначив, що Україна є однією з найбільш постраждалих країн світу від мін і залишків вибухових пристроїв.

"Це одна з основних причин жертв серед дітей, пов'язаних з конфліктом, в результаті чого багато дітей стають інвалідами на все життя", - додав Кислиця.

Раніше РБК-Україна писало, що Місія ОБСЄ за два тижні червня вперше зафіксувала понад 870 протитанкових хв в полях Донбасі, більшість з них розташовані поблизу населених пунктах.

Також повідомлялося, що з початку року на Донбасі постраждали 10 дітей.

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Автор: Игорь Литвиненко