На Донбассе с начала года погибли 18 военных, более 120 были ранены

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики также повредили десятки объектов инфраструктуры

С начала 2020 года в результате вражеских обстрелов на Донбассе погибли 18 украинских военнослужащих. При этом ранения получили 125 воинов из состава Объединенных сил.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

Кроме того, российско-оккупационные войска повредили 20 объектов инфраструктуры на Донбассе.

"Оккупационная администрация РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права по защите гражданского населения во время войны - обстреливает гражданские объекты, принудительно паспортизирует граждан, которые остались проживать на временно оккупированных территориях, применяет пытки", - добавили в штабе.

Напомним, сегодня в результате обстрела боевиков на Донбассе получил ранение украинский военнослужащий, его эвакуировали в лечебное учреждение.

Еще один украинский военный получил ранения во время обстрела 22 июня.

Кроме того, с начала войны на Донбассе погибли почти полсотни детей.

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Автор: Дмитрий Левицкий