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Доба на Донбасі: бойовики використали ракетні комплекси, поранений військовий

Новини » Надзвичайні події     23.06.2020 - 07:14
Доба на Донбасі: бойовики використали ракетні комплекси, поранений військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Активність бойовиків значно посилилася

Протягом минулої доби 22 червня проросійські бойовики 16 разів відкривали вогонь на Донбасі. Поранення отримав один український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Бойовики застосовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Українські військові стріляли у відповідь.

З артилерійських систем калібру 122 мм російські найманці обстріляли українських захисників неподалік Оріхового, а згодом стріляли там само зі 120-ти мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По оборонцях населеного пункту Попасна задіяли станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а по захисникам Новозванівки випустили 36 мін зі 120-ти мм мінометів. По опорних пунктах поблизу Хутору Вільний агресор тричі відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Новотошківського та Катеринівки окупанти застосували 120-мм міномети. \\

Неподалік Широкиного окупанти обстріляли опорні пункти ООС використавши протитанкові ракетні комплекси "Корнет" калібру 152 мм. Ракета потрапила у верхню частину щогли зі стаціонарною спостережною камерою СММ ОБСЄ і вивела з ладу обладнання.

У вечірній час противник активізувався поблизу Павлополя, де вів вогонь зі 120-ти мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Новомихайлівки застосували міномети калібру 82 мм. Крім того, обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів зафіксовано у передмісті Мар’їнки та Старогнатівки.

За даними розвідки, 22 червня українські захисники знищили двох та поранили трьох загарбників.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.

Нагадаємо, на Донбасі 21 червня внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Донбасобстрел
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