На Донбасі поранено військового

Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Бойовики застосували заборонене озброєння

У п'ятницю, 26 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу був поранений український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Окупанти під час обстрілу застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм і 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від населеного пункту Кримське бойовики тричі відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм та 120-ти міліметрових мінометів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Під прицілом мінометів калібру 82 мм виявилися і околиці Катеринівки, а по захисниках Хутора Вільний окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї зафіксовано поблизу Шумів.

"Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримали поранення. Він був оперативно доставлений у лікувальний заклад та надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

На ділянках розведення режим "тиша" дотримувався.

Нагадаємо, 25 червня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, поранений український військовий.

Крім того, на Донеччині триває розведення військ і розмінування територій в Станиці Луганській, Золотом і Петровському.

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Автор: РБК-Україна