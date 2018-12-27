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Представники контактної групи погодили нове перемир'я на Донбасі

Новини » Суспільство    27.12.2018 - 15:14
Представники контактної групи погодили нове перемир'я на Донбасі
Фото: Євген Марчук (УНІАН)

На Донбасі оголошено нове перемир'я з 29 грудня

Учасники тристоронньої контактної групи (ТКГ) у режимі відеоконференції домовилися про перемир'я на Донбасі з 29 грудня. Про це повідомив представник України у ТКГ Євген Марчук за підсумками засідання підгрупи з безпеки, яке відбулося в четвер у режимі відеоконференції, передає РБК-Україна з посиланням на "Прямий".

За його словами, на сьогоднішньому засіданні в режимі відеоконференції обговорювалася пропозиція України, яка була внесена ще на минулому засіданні ТКГ в Миснке про введення режиму тиші. Зокрема, перемир'я починається з 00:01 на 29 грудня.

Марчук зазначив, що Україні вдалося досягти домовленості про перемир'я на Донбасі.

"Нам вдалося досягти такої домовленості, і сьогодні ми підтвердили, що завтра з нуля годин Україна забезпечує повноцінний режим тиші", - заявив він.

У свою чергу представник Росії в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявив, що РФ "наполягає на необхідності дисциплінарної відповідальності для порушників режиму припинення вогню, забезпеченої відповідними наказами".

Нагадаємо, раніше представник України в ТГК Євген Марчук заявляв, що російська сторона на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську відмовилася провести обмін ув'язненими.

Українська сторона в черговий раз запропонувала представникам окремих районів Донецької та Луганської областей провести обмін заручниками 27 грудня 2018 року. Раніше Марчук заявляв, що українська сторона до 27 грудня може повністю підготувати пропозиції щодо обміну полоненими.

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