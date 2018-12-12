Україна пропонує ОРДЛО провести обмін заручниками 27 грудня

Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Україна пропонує здійснити таке звільнення в форматі 66 на 19

Українська сторона вкотре запропонувала представникам окремих районі Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) провести обмін заручниками 27 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера українського парламенту Ірини Геращенко у Facebook.

Так, сьогодні, 12 грудня, під час процесу переведення ув'язнених з тюрем окупованого Луганська українська сторона запропонувала представникам ОРДЛО провести обмін заручниками.

"Українська сторона сьогодні ще раз наголосила представникам ОРДЛО, що ми готові до звільнення заручників - військових і цивільних - і пропонуємо 27 грудня здійснити таке звільнення в форматі 66 на 19", - повідомила Геращенко.

Нагадаємо, раніше представник України в ТКГ Євген Марчук заявляв, що українська сторона до 27 грудня може повністю підготувати пропозиції щодо обміну полоненими.

"По перше, 23 громадянина РФ, які знаходяться в українських місцях позбавлення волі, ми готові поміняти на 23 українців в кремлівських в'язницях. Тобто 23 на 23. Друге - підготовлено і вважаємо, що якби протилежна сторона погодилася, то ще 66 на 19 - ми передаємо 66 і отримує наших 19. Це обсолютно реально", - заявляв він.

Як писало РБК-Україна, сьогодні до українських тюрем з окупованого Луганська перевели 42 особи, які були засуджені ще до початку конфлікту на Донбасі.