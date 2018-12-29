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Бойовики на Донбасі обстріляли власні позиції, щоб скомпроментувати українських військових

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 00:19
Бойовики на Донбасі обстріляли власні позиції, щоб скомпроментувати українських військових
Ілюстративне фото

У штабі ООС заявили, що під час обстрілів власних позицій бойовики все знімали на відео

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики у п'ятницю, 28 грудня, обстріляли власні позиції, аби скомпроментувати українських військових та звинуватити їх у порушенні режиму тиші. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зокрема, зазначається, що з 21:40 до 21:45 в районі населеного пункту Голубівське, що знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області, бойовики обстріляли власні позиції зі стрілецької зброї та зенітної установки 23-2. Під час обстрілів велася фото- та відеозйомка.

"Це є черговою невдалою спробою бойовиків скомпрометувати Об'єднані сили в очах міжнародної спільноти", - заявили у прес-центрі.

Також у штабі ООС додали, що українські військові дотримуються взятих зобов’язань і дотримуються режиму тиші, який починає діяти з 00.00 за Київським часом 29 грудня 2018 року.

Бойовики на Донбасі обстріляли власні позиції, щоб скомпроментувати українських військових

Нагадаємо, українські військові на Донбасі вчора, 27 грудня 2018 року, взяли у полон проросійського бойовика.

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Теми: Новини ООС
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