Бойовики на Донбасі обстріляли власні позиції, щоб скомпроментувати українських військових

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У штабі ООС заявили, що під час обстрілів власних позицій бойовики все знімали на відео

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики у п'ятницю, 28 грудня, обстріляли власні позиції, аби скомпроментувати українських військових та звинуватити їх у порушенні режиму тиші. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зокрема, зазначається, що з 21:40 до 21:45 в районі населеного пункту Голубівське, що знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області, бойовики обстріляли власні позиції зі стрілецької зброї та зенітної установки 23-2. Під час обстрілів велася фото- та відеозйомка.

"Це є черговою невдалою спробою бойовиків скомпрометувати Об'єднані сили в очах міжнародної спільноти", - заявили у прес-центрі.

Також у штабі ООС додали, що українські військові дотримуються взятих зобов’язань і дотримуються режиму тиші, який починає діяти з 00.00 за Київським часом 29 грудня 2018 року.

Нагадаємо, українські військові на Донбасі вчора, 27 грудня 2018 року, взяли у полон проросійського бойовика.