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На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 18:33
Фото: українські військові (turchynov.com)
Фото: українські військові (turchynov.com)

На Донбасі зафіксовано п'ять обстрілів українських позицій

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 5 листопада 2018 року, обійшлося без втрат у лавах українських військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

За даними штабу, станом на 18:00 5 листопада на Донбасі зафіксовано п'ять обстрілів українських позицій з боку проросійських бойовиків. Зокрема, два рази бойовики вели обстріли в районі Павлополя із станкових протитанкових гранатометів.

Також зазначається, що бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил в районі Красногорівки і Гнутового.

"Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 листопада у Донецькій області бойовики прицільним вогнем з автоматів і кулеметів обстріляли контрольний пост військовослужбовців ООС та КПВВ "Мар'їнка".

Зазначимо, контрольні пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 4 листопада, перетнули 31,8 тисяч осіб. 

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Теми: Новини ООС
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