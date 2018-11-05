Об'єднані сили провели навчання ППО і ударної авіації

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В рамках навчань розрахунки зенітно-ракетних військ відпрацювали ураження цілей

Об'єднані сили, які беруть участь в операції на Донбасі, провели навчання з використанням засобів протиповітряної оборони (ППО) і ударної авіації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що в ході навчань українські військові провели тренування бойових розрахунків і розрахунків зенітно-ракетних військ з виявлення, розпізнавання, супроводу і умовного знищення повітряних цілей. Крім того, екіпажі штурмової авіації тренувалися умовно знищувати наземні цілі.

Об’єднані сили провели навчання ППО та ударної авіації. Відео Об’єднані сили провели навчання ППО та ударної авіації. Відео #ООС #операція_ОС_ЗСУ На виконання наказу Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва пройшла перевірка готовності чергових сил авіації та протиповітряної оборони до виконання завдань за призначенням. Проведено тренування чергових бойових обслуг та розрахунків зенітно-ракетних військ з виявлення, розпізнавання, супроводженню та умовного знищення повітряних цілей. А екіпажі штурмової авіації тренувалися умовно знищувати наземні цілі. Разом переможемо! Слава Україні! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 4 листопад 2018 р.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає протиповітряну оборону одним з важливих пріоритетів для України. На початку листопада він відвідав випробування модернізованих зенітно-ракетних комплексів С-300 різних модифікацій, "Бук", "Тор" і "Оса-АКМ".

Зазначимо, на початку місяця Повітряні сили провели навчальні стрільби в Херсонській області. Військові відпрацьовували ураження безпілотників зенітними керованими ракетами для перевірки якості відновлених боєзапасів.