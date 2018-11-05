Бойовики вимагають у автопідприємств Донбасу запчастини на ремонт військової техніки, - ГУР

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Бойовики вимагають у транспортних компаній розукомплектувати до 25% вантажних автомобілів

Для ремонту несправної бойової техніки бойовиків російські окупаційні адміністрації розіслали листи транспортним компаніям Донбасу з вимогою надати необхідні запчастини. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

Зокрема, як з'ясували у головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони, бойовики відновлюють пошкоджену та несправну військову техніку з’єднань і частин 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Необхідних деталей, які постачають з території Росії, не вистачає.

"Обсяги отриманих запасних частин і матеріалів для ремонту автомобільного транспорту склали менше 50% від заявленої необхідності. У зв’язку з цим, російські окупаційні адміністрації направили керівникам місцевих транспортних організацій спеціальні "рознарядки" на поставку підрозділам російських окупаційних військ автомобільних запчастин і агрегатів, у т.ч. шляхом розукомплектування до 25% вантажних автомобілів", - повідомили в ГУР.

Вимоги бойовиків викликали обурення працівників автомобільних підприємств на окупованих територіях. Вони змушені приводити робочу техніку у несправний стан, що загрожує тривалими простоями, невиплатою заробітної плати та звільненням водіїв.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка дізналась, що бойовики на окупованому Донбасі вилучили у місцевого населення 40 га землі для військових полігонів.